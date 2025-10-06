Feuerwehr und Rettungskräfte im Großeinsatz: Nach einer Explosion wird ein Mann schwer verletzt aus den Trümmern gerettet. Die Ursache bleibt zunächst unklar.

Ubstadt-Weiher (dpa) - Nach einem Hauseinsturz infolge einer Explosion im Norden von Baden-Württemberg ist ein schwerst verletzter Mann aus den Trümmern geborgen worden. Er habe Brandverletzungen noch unbekannten Grades, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Eine Frau sei leicht verletzt worden. Ob diese zum Zeitpunkt des Vorfalls auch in dem Wohnhaus in der Gemeinde Ubstadt-Weiher gewesen war, stand zunächst nicht fest. Rettungskräfte betreuten die beiden, wie der Sprecher sagte. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.