Die deutschen Basketball-Fans haben sich sehr auf Isaiah Hartenstein gefreut. Doch eine Verletzung stoppt den Center. Seine Zusage aber bleibt bestehen.

Hamburg (dpa) – Mit dem ersehnten Comeback nach mehr als acht Jahren Pause wird es auch in diesem Sommer nichts, doch in Zukunft will Isaiah Hartenstein unbedingt wieder das Deutschland-Trikot tragen. Dass es der 28 Jahre alte Center mit seiner Rückkehr ins Nationalteam wirklich ernst meint, zeigt die Tatsache, dass er trotz seiner Knöchelverletzung bei der Mannschaft geblieben ist.

Beim Supercup in Hamburg an diesem Wochenende wird er mit in der Barclays Arena sein und das Team vom Seitenrand unterstützen. An diesem Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es gegen Tschechien, am Samstag dann gegen den Gewinner des Duells Kroatien gegen die Türkei.

«Ich wollte einfach ein Zeichen setzen, dass ich hier bin», sagte Hartenstein. «Dass ich dabei sein und mit den Jungs zusammenfinden will.» Das Ziel ist dabei klar: zunächst die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar, vor allem aber die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028. «Das ist mein großer Traum», sagte Hartenstein.

Fokus lange auf NBA

In den vergangenen Jahren hatte der in den USA geborene und dann im beschaulichen Quakenbrück aufgewachsene Center immer einen Bogen um das Nationalteam gemacht. Den Aufschwung des deutschen Basketballs mit dem WM-Triumph 2023 und dem EM-Titel im vergangenen Jahr verfolgte er nur aus der Ferne. Lange Zeit lag der Fokus auf der eigenen Karriere. «Ich musste mich erst einmal in der NBA etablieren», begründete das 2,13 Meter große Kraftpaket.

Seit 2024 spielt Hartenstein nun für die Oklahoma City Thunder, gewann mit dem Team 2025 den NBA-Titel. Hartenstein war das Puzzlestück, das den Thunder noch zu einer Meistermannschaft fehlte. In der NBA ist er deshalb längst angekommen, hat sich einen Namen gemacht. Genau der richtige Zeitpunkt, um auch die Nationalmannschaftskarriere wieder in Schwung zu bringen.

Schon in den vergangenen Jahren weilte Hartenstein im Sommer in Deutschland, organisierte Basketball-Camps und das Streetball- und Basketball-Event Hart of the Court. Zudem stieg er auch beim Bundesligisten ratiopharm Ulm ein.

«Für mich bedeutet es immer viel, den Leuten etwas zurückzugeben. Ich will der nächsten Generation helfen, ihre Ziele zu erreichen», sagte Hartenstein. Ab kommendem Sommer will er im Nationaltrikot den Nachwuchs begeistern und mit dem Team an die großen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen.

Schröder freut sich auf Hartenstein

Ein fitter Hartenstein kann für Deutschland ein großer Gewinn sein, das weiß auch Kapitän und Anführer Dennis Schröder. «Auf dem Spielfeld wissen wir, was er bringt», sagte der Point Guard. Mit seinem Verbleib beim Team habe Hartenstein nun auch bewiesen, dass es ihm wirklich ernst ist. «Commitment ist alles. Das bedeutet dem Team sehr viel», sagte Schröder, der sich während der abgelaufenen NBA-Saison bereits einige Male mit Hartenstein über das Nationalteam ausgetauscht hatte.

Bundestrainer Alex Mumbrú hätte den Center natürlich gerne bereits in diesem Sommer dabeigehabt. «Wir wollten bei Isaiah aber kein Risiko eingehen», sagte der Spanier. Dennoch seien die Tage in Hamburg bedeutsam. «Es ist super wichtig, dass er da ist. Wir sind zusammen beim Essen, im Hotel, er bekommt die taktischen Dinge mit», sagte Mumbrú. «Dass er hier geblieben ist, ist ein gutes Zeichen.» Das gelte auch für Ariel Hukporti, der gerade zu den Philadelphia 76ers gewechselt ist und dort in Zukunft mit Superstar LeBron James zusammenspielen wird.

Auch ohne Hartenstein starkes Team

Beim Supercup in Hamburg und in der anschließenden WM-Qualifikation müssen es aber noch die etablierten Kräfte richten. Daniel Theis, Maodo Lo, Johannes Thiemann, Isaac Bonga, Oscar und Tristan da Silva – Mumbrú hat auch ohne die beiden Wagner-Brüder sowie Hartenstein und Hukporti ein starkes Team zusammen. Bei der WM in Katar soll es dann noch stärker sein – und den Titel verteidigen.