Acht Platzverweise und 102 Gelbe Karten in der Liga: Mainz-Profi Kohr ist für seine harte Spielweise bekannt. Stuttgarts Undav findet nach dem teils hitzigen Pokalduell deutliche Worte.

Mainz (dpa) – Fußball-Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat seinem Gegenspieler Dominik Kohr nach dem 2:0 der Schwaben im DFB-Pokal eine zu harte Spielweise vorgeworfen und Sanktionen für den Profi des FSV Mainz 05 gefordert. Kohr sei «bekannt dafür, Leute zu verletzen, deswegen sollte er irgendwann auch mal bestraft werden», sagte Undav bei Sky, nachdem der VfB ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen war.

Kohr hatte diese Saison mit der Gelb-Roten Karte am vierten Spieltag bereits seinen achten Platzverweis in der Bundesliga gesehen und damit den Rekord von Jens Nowotny und Luiz Gustavo eingestellt. Zudem sah er bereits 102 Mal Gelb in Deutschlands höchster Spielklasse.

Auch Gelb für Undav: Beschwere mich nicht

Für seine Beschwerde über Kohrs Verhalten auf dem Platz wurde Undav vom Unparteiischen Deniz Aytekin verwarnt. «Ich habe mich aufgeregt, weil du das als Schiedsrichter irgendwann unterbinden musst», sagte der Angreifer. «Das habe ich irgendwann lauter gemacht und verdientermaßen die Gelbe Karte bekommen. Da beschwere ich mich nicht.»

Der Titelverteidiger habe sich nach Undavs Ansicht «nicht provozieren, nicht einkriegen lassen, dagegengehalten und das Ding gezogen». Mainz habe nach dem schwachen Saisonstart und der Liga-Niederlage gegen den VfB kurz zuvor «eine Reaktion zeigen» wollen, meinte Undav. «Sie haben immer ein bisschen nachgetreten», sagte er.