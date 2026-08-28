In Saarbrücken stürzt ein Hansa-Fan im Mai von der Tribüne und stirbt einige Tage später. Nun reist der Ostseeclub zum ersten Mal wieder ins Saarland.

Rostock/Saarbrücken (dpa) – Zum ersten Mal nach dem Tod eines 37 Jahre alten Fans in Saarbrücken kehrt der FC Hansa Rostock ins Ludwigsparkstadion zurück. «Natürlich war das heute noch einmal Thema. Wir haben es auch der Mannschaft noch einmal erzählt», sagte Trainer Daniel Brinkmann vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Magenta Sport) beim 1. FC Saarbrücken. Der Hansa-Fanbeauftragte habe einige Worte an die Mannschaft gerichtet. Der Vorfall im Mai habe «uns alle irgendwie getroffen».

Brinkmann könne nicht einschätzen, ob es laut im Stadion werde oder nicht. «Ich glaube, wichtig ist, Verständnis für jeden zu haben. Jeder geht da auch anders mit Trauer um. Es gibt Leute, die waren ganz nah dabei. Da muss man den Menschen auch die Chance geben, das Spiel so wahrzunehmen, wie sie es möchten.»

Der während der Auswärtspartie am letzten Spieltag der Vorsaison etliche Meter von der Tribüne in die Tiefe gestürzte Mann war mehrere Tage in einer Saarbrücker Klinik auf einer Intensivstation versorgt worden, ehe er verstarb.