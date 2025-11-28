Hannover wieder oben dran nach 3:0 gegen den KSC

Hannover 96 meldet sich wieder im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga zurück. Entscheidend beim 3:0 gegen den Karlsruher SC waren die Einwechselungen von Cheftrainer Christian Titz. Der KSC rutscht ab.

Hannover (dpa) – Mit zwei Joker-Toren binnen zwei Minuten hat sich Hannover 96 wieder an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga herangearbeitet. Beim letztlich verdienten 3:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC trafen die kurz zuvor eingewechselten Husseyn Chakroun (68.) und Benedikt Pichler (70.) für die Niedersachsen jeweils nach starker Vorarbeit von Noel Aseko. Mustapha Bundu (77.) erhöhte wenig später.Durch den zweiten Sieg nacheinander sprang das Team von Cheftrainer Christian Titz zum Auftakt des 14. Spieltages vorerst auf den Aufstiegs-Relegationsrang. Dagegen bleibt der KSC nach seiner dritten Niederlage in Serie im Tabellen-Mittelfeld stecken.

Wie schon am vergangenen Wochenende in anderen Stadien der Bundesliga und der 2. Bundesliga schwiegen beide Fan-Lager die ersten zwölf Minuten aus Protest gegen geplante Sicherheitsmaßnahmen der Politik. Als die Anhänger ihren Stimmungsboykott beendet hatten, wurden Hannovers Spieler richtig aktiv und erarbeiteten sich ein Übergewicht.

Hannover 96 wacht früher auf

Vor allem Bundu trieb seine Mannschaft immer wieder an und war fast an allen Offensivaktionen beteiligt. Die besten Möglichkeiten vergaben Torjäger Benjamin Källman (18./29.) und Noel Aseko (24.). Als die Gastgeber wieder passiver wurden, kam der KSC stärker auf und hatte durch den Schuss von Rafael Pinto Pedrosa (35.) seine gefährlichste Szene vor der Pause.

Nach einer Anlaufphase fand Hannover 96 in der zweiten Halbzeit als erste Mannschaft wieder ins Spiel. Die Einwechslungen von Chakroun und Pichler machten sich schnell bezahlt. Bundu belohnte sich mit seinem ersten Saisontor für eine starke Leistung. Vom KSC war danach nichts mehr zu sehen.