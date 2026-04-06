Ein 21 Jahre altes Talent wird laut des Fußballclubs in der Regionalliga Nord von einem Zuschauer rassistisch beleidigt. Darum geht der Verein bewusst mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit.

Berlin (dpa) – Hannover 96 hat einen Rassismus-Vorfall bei einem Regionalligaspiel seiner U23-Mannschaft öffentlich gemacht. In der Partie beim FSV Schöningen (1:3) sei Hannovers Montell Ndikom (21) von einem Fan rassistisch beleidigt worden, schrieb der Fußballclub auf seiner Internetseite. Die FSV Schöningen aus Niedersachsen ist wegen einer Stellungnahme angefragt.

«Wir haben unmittelbar nach dem Spiel ausführlich mit Montell gesprochen, der die Situation sehr klar schildert», heißt es in dem 96-Statement: «Bei aller Sensibilität, die der Umgang mit einer solchen Thematik erfordert, waren wir uns gemeinsam sofort einig, dass wir diesen Vorfall nicht einfach hinnehmen können, sondern ihn in den öffentlichen Raum tragen müssen.»

Spiel nach Unterbrechung fortgesetzt

Das Spiel sei für zehn Minuten unterbrochen gewesen, sagte Hannovers Co-Trainer Timo Struckmeier der «Neuen Presse»: «Wir haben uns nach Rücksprache mit Monti dann trotzdem entschlossen, weiterzuspielen.»

Auch aus dem Liveticker des Heimvereins geht hervor, dass die Partie in der Regionalliga Nord unterbrochen war. «Verwirrung – Spielunterbrechung. Schiris sprechen mit den Trainern an der Außenlinie. Eventuell Rassismus-Vorfall?!», steht dort in einem Eintrag zur 25. Spielminute geschrieben.

«Wenn einer unserer Spieler rassistisch beleidigt wird, betrifft das nicht nur ihn, sondern uns als gesamten Club. Wir erwünschen uns eine konsequente Aufarbeitung dieses Vorfalls», heißt es in der Stellungnahme von Hannover 96: «Rassismus darf keinen Platz haben. Nicht auf dem Rasen, nicht auf der Tribüne – nirgendwo in unserer Gesellschaft.»

Immer wieder werden vor allem schwarze Spieler Opfer von Rassismus in Fußballstadien.