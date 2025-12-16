Handball-WM: Schon fast alle Tickets für deutsche Spiele weg

Die Handball-WM 2027 in Deutschland zieht die Fans schon jetzt in ihren Bann. Für die Vor- und Hauptrundenspiele der DHB-Auswahl gibt es kaum noch Karten.

Dortmund (dpa) – Deutschlands Handballer dürfen sich schon jetzt auf volle Hallen bei der Heim-WM freuen. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Beginn des freien Ticketverkaufs am Montag wurden über 100.000 Eintrittskarten für die Endrunde vom 13. bis 31. Januar 2027 abgesetzt, teilte der Deutsche Handballbund mit.

«Der Start des Ticketverkaufs hat unsere Erwartungen übertroffen und zeigt, wie groß die Vorfreude auf die Heim-Weltmeisterschaft ist», sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. Die Resonanz sei «äußerst erfreulich».

Fünf von sechs DHB-Partien voll ausgelastet

Besonders groß ist der Run auf die Spiele der deutschen Mannschaft. Alle drei Vorrundenpartien der DHB-Auswahl in München und zwei von drei Hauptrundenbegegnungen in Köln sind derzeit voll ausgelastet. Lediglich Hospitality-Angebote seien momentan für diese Spieltage weiterhin erhältlich.

Ansonsten bietet sich den Fans erst im Sommer kommenden Jahres nach der Gruppenauslosung noch einmal eine Möglichkeit zum Erwerb von Tickets für die Auftritte des Olympia-Zweiten. Dann werden zusätzliche Kontingente für die teilnehmenden Teams freigegeben und nicht genutzte Rückläufer im freien Verkauf angeboten.

Noch reichlich Tickets gibt es für die Spieltage in München und Köln ohne deutsche Beteiligung sowie die Partien in den anderen Turnierorten Kiel, Magdeburg, Stuttgart und Hannover.