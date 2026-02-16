Frankfurt/Main (dpa) – Torwart-Titan Andreas Wolff ist zum dritten Mal in seiner Karriere «Handballer des Jahres» geworden. Der 34 Jahre alte Nationaltorhüter vom deutschen Rekordmeister THW Kiel setzte sich bei der traditionellen Abstimmung des Fachmagazins «Handballwoche» mit 5.232 Punkten klar vor Rückraum-Ass Julian Köster (VfL Gummersbach/2.520) durch.

Für den dänischen Superstar Mathias Gidsel vom deutschen Meister Füchse Berlin, der unlängst als erster Spieler in der Geschichte zum dritten Mal in Serie zum Welthandballer gekürt worden war, blieb mit 2.316 Punkten nur Rang drei.

Wolff, der mit der DHB-Auswahl vor gut zwei Wochen EM-Silber gewonnen hatte, hatte die Auszeichnung bereits 2015 und 2016 erhalten. «Es ist eine große Ehre für mich und etwas Besonderes, als Deutschlands Handballer des Jahres ausgezeichnet zu werden. Auch wenn es eine individuelle Auszeichnung ist, spricht es doch auch für die gute Arbeit meiner Mannschaften – sowohl beim THW als auch mit der Nationalmannschaft», sagte er.

Knappe Entscheidung bei den Frauen

Auch bei den Frauen setzte sich mit Katharina Filter eine Torhüterin durch. Die 27-Jährige vom fünfmaligen dänischen Meister Team Esbjerg gewann die Wahl mit 4.104 Punkten knapp vor ihrer Nationalmannschaftskollegin Antje Döll (4.080) vom Bundesligisten Sport-Union Neckarsulm. Auf Rang drei landete Xenia Smits (Metz/2.544).

«Es freut mich sehr, dass ich so viel Anerkennung bekomme für das, was ich mache, und bestätigt mich darin, dass ich auf einem guten Weg bin. Es zeigt, dass es sich lohnt, so viel zu investieren, und motiviert mich weiterzumachen», sagte Filter, die mit starken Leistungen großen Anteil am Gewinn der WM-Silbermedaille im Dezember hatte.