Mit ungewöhnlich großem Kader gehen die deutschen Handballerinnen in die Länderspiele im April. Einige Vize-Weltmeisterinnen werden geschont, dafür rücken viele Talente nach.

Dortmund (dpa) – Ohne mehrere Vize-Weltmeisterinnen gehen die deutschen Handballerinnen in die finale Phase der EM-Qualifikation. Bundestrainer Markus Gaugisch verzichtete gänzlich auf Katharina Filter, Emily Vogel und Alexia Hauf. Sarah Wachter, Alina Grijseels, Viola Leuchter und Annika Lott bestreiten jeweils nur eines der beiden Spiele. Aimée von Pereira und Mareike Thomaier kehren nach überstandenen Verletzungen zurück.

Die deutsche Mannschaft trifft am 8. April in Skopje auf Nordmazedonien und am 12. April in Hamm auf Belgien. Die Teilnahme bei der EM vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ist bereits sicher.

«Die Aufgebote der vergangenen zwei Jahre waren von großer Kontinuität geprägt», sagte Gaugisch. «Durch die vorzeitige EM-Qualifikation können und wollen wir belasteten Spielerinnen Pausen ermöglichen. Das haben wir offen mit den Spielerinnen kommuniziert.»