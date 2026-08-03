Nach gutem Start spielt Jean-Luc Dompé beim HSV schon etwas länger keine Rolle mehr. Nun hat der Verein eine Entscheidung getroffen.

Hamburg (dpa) – Jean-Luc Dompé hat beim Hamburger SV endgültig keine Zukunft mehr. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler reist nicht mit dem Fußball-Bundesligisten ins Trainingslager nach Herzogenaurach und ist für Gespräche mit anderen Clubs freigestellt, wie der Verein mitteilte.

«Jean-Luc und der HSV haben sich mit Blick auf die zurückliegenden Jahre gegenseitig viel zu verdanken. Seine sportliche Situation hat sich jedoch bereits im Laufe der vergangenen Rückrunde deutlich verändert», sagte Sportdirektor Claus Costa. «Nach enger Abstimmung mit den Trainern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Jean-Luc in unseren Planungen für die anstehende Saison keine Perspektive mehr besitzt.»

Alkoholfahrt als Wendepunkt

Dompé war im Sommer 2022 von Zulte Waregem aus Belgien zum HSV gekommen und bestritt bislang 87 Pflichtspiele für die Norddeutschen. Schon in der vergangenen Saison spielte der Franzose aber eine immer kleinere Rolle in den Plänen von Trainer Merlin Polzin.

Ende Januar hatte er mit einer Alkoholfahrt für negative Schlagzeilen gesorgt und war zwischenzeitlich suspendiert worden. Zudem musste Dompé eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich zahlen. Der jetzige Entschluss, den Franzosen freizustellen, sei aber «ausschließlich aus sportlichen Gründen» erfolgt, sagte Sportvorständin Kathleen Krüger.