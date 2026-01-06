Hamburg statt Bremen: HSV holt offenbar US-Stürmer Downs

Den US-Stürmer Damion Downs wollten gleich beide Nordrivalen holen. Jetzt hat sich der Ex-Kölner Medienberichten zufolge für den Hamburger SV und nicht für Werder Bremen entschieden.

Hamburg (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich im Werben um den US-Nationalstürmer Damion Downs offenbar gegen den Nordrivalen Werder Bremen durchgesetzt. Wie «Bild» zuerst berichtete, befindet sich der 21 Jahre alte Angreifer des FC Southampton bereits in Hamburg, um dort noch an diesem Dienstag den üblichen Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Ende dieser Saison.

Downs war erst vor dieser Saison für rund zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln zum Premier-League-Absteiger Southampton gewechselt. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme mit dem US-Team zu verbessern, zieht es den im unterfränkischen Kreis Schweinfurt geborenen Stürmer aber noch in diesem Winter zurück nach Deutschland.

In der zweiten englischen Liga blieb Downs bislang in elf Spielen ohne Tor. Trotzdem wollte neben dem HSV auch Werder Bremen den 1,92 Meter großen Angreifer verpflichten. Für den 1. FC Köln schoss er in 42 Pflichtspielen 13 Tore.