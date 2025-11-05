Hakimi an Krücken: Rotsünder Díaz wünscht schnelle Rückkehr

Wieder verletzt sich ein Spieler beim Duell zwischen Bayern und Paris schwer. Bei der Club-WM war es Jamal Musiala, diesmal trifft es PSG-Profi Achraf Hakimi. Der Übeltäter meldet sich.

Paris (dpa) - Nach «einer Nacht voller Emotionen» hat sich Bayern-Star Luis Díaz über die sozialen Medien an den schwer verletzten Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain gewandt. «Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz», schrieb Díaz bei Instagram nach seinem harten Einsteigen gegen den Ex-Dortmunder am Vorabend. «Fußball erinnert uns immer daran, dass in 90 Minuten das Beste und das Schlimmste passieren kann.»

Diesmal hatte es den Champions-League-Sieger beim Wiedersehen mit dem FC Bayern München ganz schlimm erwischt. Außenverteidiger Hakimi humpelte nach dem 1:2 des Titelverteidigers gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstagabend an Krücken und mit einem orthopädischen Schuh am linken Fuß aus dem Prinzenpark-Stadion - und das auch noch an seinem 27. Geburtstag.

Díaz: Erst Doppelpack, dann Rot

Das Beste waren bei Díaz am Dienstagabend im Prinzenpark seine zwei Tore in der ersten Hälfte. Das Schlimmste war dann seine übermotivierte und in ihren Auswirkungen auch unkluge Grätsche gegen Gegenspieler Hakimi. Dieser musste unter Tränen gestützt auf Betreuer vom Platz geführt werden. Díaz sah für seine übermütige Aktion nach Video-Überprüfung die Rote Karte.

«Das Wichtigste ist, dass wir sehr hoffen, dass es Hakimi schnell wieder besser geht», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel. Dieser Wunsch, den nicht nur Kompany äußerte, wird sich aber wohl kaum erfüllen. Nach den ersten Einschätzungen wird der marokkanische Nationalspieler eine lange Zeit ausfallen.

Enrique: Fußball ist ein Kontaktsport

«Fußball ist ein Kontaktsport. Es ist schade für Hakimi», sagte PSG-Trainer Luis Enrique nachsichtig mit Bayern-Profi Díaz. Er erinnerte ebenso wie Kompany nach dem Spiel an das umgekehrte Erlebnis der Bayern mit Jamal Musiala. Der Münchner Nationalspieler hatte sich vor vier Monaten in Atlanta bei der Club-WM im verlorenen Viertelfinale gegen PSG schwer am linken Bein verletzt.

Der damalige PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma war bei einem intensiven Zusammenprall voll auf Musialas Bein gefallen. Der 22-Jährige kann immer noch nicht wieder spielen.

Kompany nahm Díaz in Schutz. «Das ist ein ganz ehrlicher Junge. Er hat es nicht extra gemacht. Er möchte niemanden verletzen.» Der Bayern-Coach versuchte die Aktion zu erklären. «Das ganze Spiel wird gespielt auf höchster Intensität.» Und in dem Moment sei Díaz vielleicht etwas müde gewesen.

PSG sorgt sich auch wieder um Dembélé

Der Champions-League-Sieger sorgt sich derweil nicht nur um Hakimi, sondern auch erneut um Stürmerstar Ousmane Dembélé. Der 28 Jahre alte Offensivstar war schon zu Saisonbeginn längere Zeit am Oberschenkel verletzt. Auch vor dem Bayern-Spiel hatte er wieder Probleme, stand dann aber trotzdem etwas überraschend in der Startelf. Doch auf dem Platz war der Ballon-d'Or-Sieger nicht lange.

Kurz nach einem aberkannten Abseitstor (22. Minute) humpelte der Stürmer immer mehr. Und nach nur 25 Minuten war dann Schluss für ihn. Dembélé schritt zur Seitenlinie und verschwand im Kabinentrakt. Offen ist, wie schwer die Verletzung ist.