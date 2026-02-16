Einbrecher steigen ins Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan ein. Die Stuttgarterin ertappt die Täter auf frischer Tat – dank der Hundekamera. Wie geht sie mit den Erinnerungen um?

Böblingen (dpa) - Rapper Haftbefehl singt von Straßenkriminellen und Gewalt, von Drogendealern und Überlebenskampf - nun ist das Haus, in dem er mit seiner Frau Nina Anhan und der gemeinsamen Familie lebt, selbst zum Ziel von Einbrechern geworden. Auch Tage nach dem Einbruch wirkt die gebürtige Stuttgarterin schockiert, aber auch überaus aufgewühlt - und stocksauer. «Was bleibt, ist nicht die Angst, sondern Stärke», schreibt sie nach dem Einbruch auf Instagram.

«Moment voller Adrenalin»

Die 35-Jährige hatte die dunkel gekleideten Einbrecher auf frischer Tat bei ihrem abendlichen Beutezug entdeckt. «Ich habe die Täter sogar noch erwischt», schreibt sie. «Ein Moment voller Adrenalin, Angst und Fassungslosigkeit.» Nach Polizeiangaben war Anhan gerade erst nach Hause gekommen und hatte die unbekannten Männer durch ihr Zuhause schleichen sehen, bevor sie die Beamten alarmierte.

Die Unbekannten hatten eine Terrassentür aufgehebelt, um ins Haus der Familie im Kreis Böblingen zu gelangen. Danach stiegen sie ein und durchsuchten laut Polizei das Erd- und das Obergeschoss. Die Polizei rückte zwar in einem «absoluten Großeinsatz» an, wie Anhan sich erinnert. Beamte umstellten nach eigenen Angaben auch das Haus, sogar ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Aber zu spät: Die Einbrecher konnten mit ihrer Beute entwischen.

«Der Schock sitzt bei uns noch tief»

Dankbar sei sie vor allem ihrer Hundekamera, sagte Anhan zudem der «Bild»-Zeitung. Das Gerät in der Küche, mit dem Hunde in Echtzeit kontrolliert werden können, habe sie sofort gewarnt, dass sich jemand im Haus bewege. «Nur dadurch konnte ich die Täter überhaupt ertappen», sagte Anhan.

Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Sie habe die Tage seit dem Einbruch genutzt, um «alles sacken zu lassen, durchzuatmen und meine Gedanken zu sortieren», schreibt die Frau von Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt und derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene gilt. Und sie gibt sich stark: Der Schreck sitze zwar noch tief, heißt es bei ihr auf Instagram. «Aber ich habe mich entschieden: Ich lasse mich von solchen Kakerlaken nicht einschüchtern. Nicht von Menschen, die glauben, sie könnten Angst hinterlassen und damit Macht gewinnen.»

Ihr Ehemann, der gebürtige Offenbacher Haftbefehl, sorgte zuletzt vor allem durch die Netflix-Dokumentation «Babo - Die Haftbefehl-Story» für Aufsehen, die zum Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.

Es traf auch andere Promis

Der jüngste Fall reiht sich ein in eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Häuser bekannter Persönlichkeiten ins Visier genommen wurden. Ende Januar traf es den Rapper Samra, der mit bürgerlichen Namen Hussein Akkouche heißt. In seiner Wohnung in Berlin sollen Einbrecher unter anderem Schränke durchsucht haben.

Details zur mutmaßlichen Beute sind nicht bekannt, aber Samra lobte in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen, eine Belohnung von 30.000 Euro aus. «Egal wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht», sagte er in einem Video dazu.

Auch der Raubüberfall auf den früheren Formel-1-Manager Willi Weber im Dezember sorgte für Schlagzeilen. Drei Männer waren dabei in die Stuttgarter Villa des langjährigen Managers von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher eingebrochen, fesselten ihn, seine Frau und eine Haushälterin, brachen Tresore auf und stahlen laut Weber Geld und Schmuck. Von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

Anders im Fall der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez: Ein halbes Jahr nach dem Raubüberfall auf ihr Luxus-Anwesen wurden im Januar drei Verdächtige festgenommen. Auch Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde Opfer von Einbrechern: An seinem neuen Wohnort in Mailand stahlen sie Uhren und Schmuck im Wert von etwa 500.000 Euro aus dem Hotelzimmer.