Gewalttat mit sechs Toten
Haftbefehl erlassen nach tödlichen Schüssen in Stade
Schüsse in Jugendeinrichtung - Mehrere Tote in Stade
Blumen liegen nahe einem Gebäude der Einrichtung, in der gestern mehrere Menschen durch Schüsse starben.
Kai Moorschlatt. DPA

Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 45 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Taten aufgrund des Vorliegens von Mordmerkmalen, insbesondere Heimtücke und niederen Beweggründen, als sechsfachen Mord, hieß es in einer Mitteilung.

Stade (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 45 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Taten aufgrund des Vorliegens von Mordmerkmalen, insbesondere Heimtücke und niederen Beweggründen, als sechsfachen Mord, hieß es in einer Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:260630-930-307521/7

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