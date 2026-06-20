Notfälle
Güterzug stürzt in München von Brücke
Polizei - Symbolbild
Warum der Güterzug von der Brücke stürzte, war zunächst unklar. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Ein Güterzug stürzt in München von einer Brücke in die Tiefe. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

München (dpa) - Ein Güterzug ist in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. Laut «Bild» wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Der Zug sei auf einer Straße liegengeblieben, hieß es weiter. Warum der Zug entgleiste und von der Brücke fiel, war zunächst unklar. Laut «Bild» passierte das Unglück im Münchner Stadtteil Milbertshofen ersten Erkenntnissen zufolge bei einer Rangierfahrt.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-252765/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren