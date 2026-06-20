Ein Güterzug stürzt in München von einer Brücke in die Tiefe. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

München (dpa) - Ein Güterzug ist in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. Laut «Bild» wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Der Zug sei auf einer Straße liegengeblieben, hieß es weiter. Warum der Zug entgleiste und von der Brücke fiel, war zunächst unklar. Laut «Bild» passierte das Unglück im Münchner Stadtteil Milbertshofen ersten Erkenntnissen zufolge bei einer Rangierfahrt.