Nach einer durchwachsenen Saison mit Happy End will Rekordmeister Volley Berlin wieder dauerhaft dominieren. Dazu holten die Hauptstädter einen Trainer, der eine beeindruckende Vita vorweist.

Berlin (dpa) – Der deutsche Meister Berlin Volleys hat einen neuen Cheftrainer mit viel internationalem Renommee. Ab der kommenden Spielzeit wird der Italiener Andrea Anastasi den Seriensieger betreuen. «Ich war in der Champions League schon häufiger hier und war von der Atmosphäre begeistert. Ich kann hier einen guten Job machen», sagte der 65-Jährige bei seiner Vorstellung.

Anastasi, der als Nationalspieler Welt- und Europameister wurde, kann als Trainer große Erfolge vorweisen: Mit Italien gewann er 2000 in Sydney Olympia-Bronze. Dreimal wurde er Europameister, einmal davon mit Spanien. Als polnischer Nationalcoach holte er 2011 WM-Silber. Zuletzt trainierte der frühere Zuspieler in seiner Heimat die Clubs aus Perugia (2022-2023) und Piacenza (2023-2025). Er ist in Berlin Nachfolger von Interimscoach Markus Steuerwald, der das Team nach dem Rücktritt von Alexandre Leal zum Titel geführt hatte.

Manager Niroomand adelt neuen Trainer

Der Auftrag für den Italiener ist laut Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand klar: Titel gewinnen. «Die Verpflichtung ist auch ein Zeichen an die Konkurrenz», sagte Niroomand. Der Manager bezeichnete Anastasi als «Guardiola des Volleyballs» und betonte: «So einen großen Umbruch haben wir selten gehabt. Da wollte ich die Nummer eins auf dem Markt nach Berlin holen.»