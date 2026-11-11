Wenn Jugendliche über GTA VI sprechen, geraten Eltern schnell unter Druck: verbieten, erlauben oder einen Kompromiss suchen? Ein Medienkompetenz-Experte erklärt, worauf es ankommt.

Leipzig (dpa/tmn) – Der bevorstehende Release (19. November) in der Videospielreihe Grand Theft Auto (GTA VI) wird von einem riesigen Hype begleitet. Und das generationsübergreifend. Wie finden Familien eine gute Linie, wenn nicht nur Eltern, sondern auch Kinder spielen wollen?

Fest steht: Nach USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat das Spiel keine Jugendfreigabe. Gründe dafür sind drastische Gewalt, Drogen und kriminelle Rollenbilder. «Die Freigabe bezieht sich also auf Inhalte, die Kinder in ihrer Entwicklung belasten können», sagt Florian Buschmann, Experte für Medienkompetenz und Berater zum Thema Mediensucht.

Was Eltern klar sein sollte: Die Vorgabe halte das Thema nicht aus dem Kinderzimmer fern. «In meinen Workshops mit Kindern und Jugendlichen gibt es in nahezu jeder Gruppe einige, die GTA kennen. Und auf die Frage, ob sie sich auf GTA 6 freuen, sagen manche ganz selbstverständlich: auf jeden Fall», so der Psychologe.

Das Kind müsse das Spiel auch nicht besitzen. Auf Videoplattformen seien Spielszenen weitgehend unabhängig von der Altersfreigabe abrufbar.

Haltung entwickeln als Eltern in vier Schritten

Der Medienpädagoge rät Eltern deshalb, nicht erst zu reagieren, wenn das Spiel erscheint, sondern schon jetzt, wenn der Hype ihre Kinder erreicht. Entscheidend sei schon vor dem Release ins Gespräch zu kommen und eine eigene Haltung zu entwickeln. Diese Schritte helfen dabei:

Anschauen, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Trailer und Beschreibungen sind frei verfügbar. Das kann man auch gemeinsam mit dem Kind machen. Klären: Passt das Spiel zu dem, was für uns als Familie wichtig ist? Technische Einstellungen prüfen: Spiele ab 18 lassen sich zum Beispiel über die Familieneinstellungen für Kinderkonten auf Konsolen blockieren. Vor dem Release entscheiden, nicht danach: «Am Erscheinungstag diskutieren Eltern nicht mehr über Werte, sondern gegen die Vorfreude und Neugier von Wochen», so Buschmann.

Auch ein klares Nein ist erlaubt

Wichtig aus Sicht des Experten: Eltern sollten ihre Haltung kennen, sie begründen können und ihr Kind in das Gespräch einbeziehen. Der EU-Initiative Klicksafe zufolge, ist vor allem wichtig, dass Kinder nachvollziehen können, warum Eltern Grenzen setzen.

Eltern müssen nicht für jedes Spiel einen Kompromiss finden. «Sie dürfen auch zu dem Ergebnis kommen, dass GTA 6 für ihr Kind nicht infrage kommt», sagt Buschmann. Ein nachvollziehbares Nein könne für Kinder hilfreicher sein als wechselnde Regeln. Bis zum Alter von 18 Jahren sei ein Nein «immer vertretbar». Je älter das Kind sei, desto mehr müssten Eltern aber erklären und bestimmen.

Gegen den Gruppendruck: Mit anderen Familien abstimmen

Und wenn der Nachwuchs jammert, dass alle anderen auch spielen dürfen? Buschmann rät Eltern, mit ihrem Kind anzuschauen, worum es in dem Spiel geht, was daran fasziniert und weshalb bestimmte Inhalte problematisch sein können. So könnten Kinder mitreden, ohne selbst spielen zu müssen. «Wer nicht mitredet, steht außen vor», räumt der Experte ein.

Ein weiterer Tipp: Familien können sich untereinander abstimmen. Wenn mehrere Eltern eine ähnliche Haltung vertreten, nehme das Kindern den Eindruck, sie seien die Einzigen, für die andere Regeln gelten.

Gemeinsam spielen?

Eltern, die selbst Fans der Videospielreihe sind, dürfen sich auf den Release freuen und das auch sagen, findet Buschmann. Sie sollten aber dazu erklären, warum es ein Spiel für Erwachsene ist und nicht für ihr Kind. «Gespielt wird dann, wenn das Kind nicht dabei ist, und nicht nebenbei im Wohnzimmer.»

Als Eltern-Kind-Gespann zu spielen ist aus Sicht des Experten kein sinnvoller Kompromiss. «Gemeinsames Spielen ist wertvoll, es schafft Nähe und Gesprächsanlässe», sagt er. Begleitung helfe beim Einordnen. «Sie macht drastische Inhalte aber nicht altersgerecht.»