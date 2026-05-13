SEK, Sondereinheit «Ferrum» und Hunderte Polizisten im Einsatz: Berlin will mit aller Macht Schusswaffen aus dem Verkehr ziehen.

Berlin (dpa) – Mit einer umfangreichen Razzia geht die Berliner Polizei gegen organisierte Kriminalität und die Verbreitung von Schusswaffen vor. Zahlreiche Polizisten durchsuchen seit dem frühen Morgen Wohnungen und andere Räume in verschiedenen Stadtteilen. Genauere Informationen sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach einem Bericht der Zeitung «B.Z.» sind mehrere Hundert Polizisten im Einsatz. Darunter sollen auch Spezialeinsatzkommandos (SEK) sein.

Wegen der verbreiteten Gewaltkriminalität in Berlin mit zahlreichen Schießereien seit mehr als einem Jahr gründete das Landeskriminalamt (LKA) im November 2025 eigens die Sondereinheit «Ferrum» («Eisen»). Auch die Staatsanwaltschaft setzte eine extra Ermittlungsgruppe «Telum» ein.