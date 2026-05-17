Fußball-Bundesliga
Großes Logo mit Bayern-Beleidigung
Meisterfeier FC Bayern München
Die Bayern-Stars feiern auf dem Rathaus-Balkon.
Sven Hoppe. DPA

Der FC Bayern feiert auf dem Rathaus-Balkon ausgiebig seine 35. deutsche Meisterschaft. Ein großes Banner wird zur Provokation.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Bei der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Münchner Rathausbalkon ist der Rekordmeister mit einem umgestalteten Vereinswappen beleidigt worden. Während die Stars um Kapitän Manuel Neuer ihren Fans zujubelten, wurde über Menschen auf dem Marienplatz hinweg ein großes Banner gezogen. Dort stand jedoch nicht «FC Bayern München», sondern «FC Bauern Hurensöhne».

Die Aufschrift war nur aus der Vogelperspektive sichtbar. Auf dem Logo ist zudem die Zahl 1860 zu lesen. Demnach dürften Anhänger des Rivalen TSV 1860 München hinter der Aktion stecken. Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehmann versuchte die Situation am Marienplatz schnell zu bereinigen. Er bat, die Plane einzuholen, weil Fans ja darunter nichts sehen könnten. Dennoch war das XXL-Banner im TV zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:260517-930-91628/1

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Sport

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