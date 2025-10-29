Nach einem Messeralarm durchsucht die Polizei eine Realschule in Ludwigshafen. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.

Ludwigshafen (dpa) - An einer Realschule in Ludwigshafen sucht die Polizei nach einer bewaffneten Person, die auf dem Gelände gesehen worden war. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei eine mit einem Messer bewaffnete Person gemeldet.

Die Polizei durchsuche nun mit vielen Einsatzkräften das Gelände. Die Schüler müssten so lange in den Klassenräumen bleiben. Der Bereich rund um die Schule sei abgesperrt. Bislang seien keine verdächtigen Personen angetroffen worden. Schüler, die sich zu Beginn des Polizeieinsatzes außerhalb des Schulgebäudes befunden hätten, seien in eine Sporthalle gebracht worden. Dort sei auch eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet worden.

Nach Angaben der Polizei liegen keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Personen vor.