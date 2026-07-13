Eigentlich wollten sich die TV-Moderatoren Thomas Gottschalk und Günther Jauch in der Öffentlichkeit nicht mehr übereinander äußern. Jetzt tut es Gottschalk doch.

München/Potsdam (dpa) – Fernsehmoderator Günther Jauch hat zu seinem 70. Geburtstag Glückwünsche von seinem Freund und Kollegen Thomas Gottschalk (76) bekommen. «Happy 70, lieber Günther!», sagte Gottschalk der «Bild».

Dafür verstieß er eigenen Angaben zufolge gegen eine Vereinbarung, die die beiden TV-Urgesteine demnach getroffen haben: «Wir hatten uns zwar geschworen, uns erst am offenen Grab des anderen wieder übereinander zu äußern. Aber zu Deinem 70. nichts zu sagen, fällt mir schwerer, als diesen Schwur zu brechen.»

Weiter konstatierte Gottschalk: «Einholen wirst Du mich altersmäßig eh nie. Genauso weiß ich, dass Mick Jagger immer ein paar Jahre älter sein wird als ich. Und er hat mehr Falten als wir beide zusammen. So soll es bleiben!»

Ganz ernst gemeint ist der Schwur zwischen den beiden seit Jahrzehnten befreundeten Fernsehstars allerdings nicht: Auch in den vergangenen Jahren äußerten sie sich gelegentlich in der Öffentlichkeit übereinander.