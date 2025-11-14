Gottschalk entschuldigt sich für Bambi-Auftritt

Grünwald (dpa) – Nach seinem irritierenden Auftritt bei der Bambi-Verleihung gibt Thomas Gottschalk Erklärungen – und entschuldigt sich speziell für einen Satz. Dem «Spiegel» sagte der 75-Jährige, der mit seiner Frau Karina zu der Verleihung gekommen war: «Das Zitat in Bezug auf „Frauen ernst nehmen“ nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine.»

Bei der Gala am Donnerstag hatte er sich verhaspelt und dann Megastar Cher mit den Worten angekündigt: «Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.» Für den Satz erntete Gottschalk Buhrufe.

«Bin über mich selbst erschrocken»

«Ich kenne mich so selbst nicht, ich bin über mich selbst erschrocken», erläuterte Gottschalk in der «Bild»-Zeitung nach dem Eklat. Das Bambi-Desaster tue ihm für Cher und auch für seine Ehefrau Karina leid. «Ich habe mich so auch noch nicht gesehen. Das ist mir auch peinlich. Es ist halt passiert. Karina war ebenfalls sauer», sagte er der «Bild»-Zeitung.

Fans machen sich nach diesem Auftritt Sorgen um Gottschalks Gesundheit. «Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich bin gesund und munter.», sagte er laut «Bild».

Grund für Verwirrung: ein Cher-Double auf der Kugel

Als Grund für seine Verwirrung nennt er vor allem den Bühnen-Gag, bei dem ein Cher-Double auf einer Kugel auf die Bühne schwebte. «Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Disco-Kugel», sagte er der «Bild»-Zeitung. Er habe gedacht, die Macher von «Verstehen Sie Spaß?» hätten ihm vor laufender Kamera eine Falle gestellt. «Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll.»

Ähnlich erklärte er seinen Auftritt im «Spiegel». Er sei durch die Cher auf der Kugel «echt verwirrt» gewesen und habe dann «wirklich dummes Zeug erzählt». Er werde sich dennoch mit der letzten Ausgabe der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» im Dezember «mit stolzen 75 von der Show-Bühne verabschieden». Er räumte aber auch ein: «Beim Bambi wusste ich tatsächlich nicht, was da gerade passierte.»