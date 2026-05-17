Leonie Harm gewinnt das German Masters und feiert damit ihren ersten Erfolg auf der Ladies European Tour. Wer noch auf dem Golfplatz glänzte und warum der Erfolg so besonders ist.

Winsen/Luhe – (dpa) – Die deutsche Golferin Leonie Harm hat einen Heimsieg beim Amundi German Masters im niedersächsischen Winsen/Luhe gefeiert. Mit einem Birdie am Schlussloch sicherte sich die 28-Jährige den Titel bei dem mit 350.000 Euro dotierten Turnier der Ladies European Tour (LET).

Harm siegte mit insgesamt 282 Schlägen vor der Südafrikanerin Casandra Alexandra (283) und den deutschen Spielerinnen Alexandra Försterling und Chiara Noja sowie der Kanadierin Anna Huang (alle 285). Die Olympia-Zweite von Paris, Esther Henseleit (287), wurde bei dem Event vor den Toren ihrer Heimatstadt Hamburg Siebte.

«Ich bin gerade ein bisschen emotional überfordert. Es freut mich riesig, dass ich es hier in Deutschland über die Linie gebracht habe», sagte Harm über ihren ersten Erfolg auf der LET-Tour.

Vor vier Jahren hatte sie den Sieg beim German Masters als Zweite noch knapp verpasst. Das Turnier wurde zum zweiten Mal auf der Anlage des Green Eagle Golf Courses rund 50 Kilometer südöstlich von Hamburg ausgetragen. Zuvor war es in Berlin beheimatet gewesen.