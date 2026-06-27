Feuerwehrleute kämpfen in der Gohrischheide gegen einen Waldbrand. In der Nacht konnten die Einsatzkräfte die Brandfläche halten, aber Wind könnte die Lage am Sonntag verschärfen.

Zeithain (dpa) - Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Sonntag weiter gegen die Flammen in der Gohrischheide gekämpft. Man konnte das Feuer auf einem eingeschlossenen Abschnitt halten, wie Zeithains Bürgermeister Mirko Pollmer (parteilos) am Sonntagmorgen mitteilte. Mit ansteigenden Temperaturen und aufkommendem Wind im Tagesverlauf gehe man aber davon aus, dass das Feuer noch einmal aufflammen werde.

Insgesamt brannten laut Pollmer in der Gohrischheide 16 Hektar Fläche ab. Das hätten neue Messungen ergeben. Zuvor war von knapp 40 Hektar die Rede gewesen. Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert.

Das Ziel sei am heutigen Sonntag, den Brand auf dem eingeschlossenen Abschnitt zu halten. Zwei Löschhubschrauber sind dafür den Tag über im Einsatz, wie es hieß. Ein gepanzertes Löschfahrzeug aus Sachsen-Anhalt traf demnach bereits am Samstagabend ein und half in der Nacht beim Löschen.

Wind könnte Lage verschärfen

Am Sonntagmorgen waren Pollmer zufolge 200 Feuerwehrleute im Einsatz, im Verlauf des Tages sollen weitere dazukommen. Stärkerer Wind, der am Nachmittag aufziehen soll, könnte die Lage ihm zufolge verschärfen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass der Waldbrand die Feuerwehr auch in der Nacht zum Montag noch beschäftigen werde. Ortschaften waren von dem Feuer zunächst nicht bedroht.

Der Waldbrand hatte sich am Samstagnachmittag entwickelt und schnell ausgebreitet. Erst vor einem Jahr hatte es in der Gohrischheide den größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen gegeben.