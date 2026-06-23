Serge Gnabry trainiert nach seiner Verletzung individuell beim FC Bayern. Auch ein weiterer Spieler schwitzt für sein Comeback. Wie sieht die Vorbereitung auf die neue Saison aus?

München (dpa) – Rund einen Monat vor dem Trainingsstart des FC Bayern München hat Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Comeback absolviert. Der 30-Jährige war bei einer individuellen Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße zu sehen. Nach einigen Lauf- und Mobilisationsübungen trainierte der Offensivspieler unter der Leitung von Athletik- und Rehatrainer Simon Martinello auch mit dem Ball.

Nicht nur Gnabry zurück

Gnabry hatte Mitte April einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten. Das kostete den Offensivspieler nicht nur den Saisonendspurt mit den Münchnern, sondern auch die WM-Teilnahme. In der neuen Saison, für die der FC Bayern am 20. Juli mit der Vorbereitung startet, will Gnabry wieder Tore für den Doublesieger erzielen.

Auch David Santos Daiber trainierte am Dienstag. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte sich Anfang Mai bei den Amateuren einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Einen Tag nach dem WM-Finale startet Trainer Vincent Kompany die Saisonvorbereitung des FC Bayern mit medizinischen Untersuchungen sowie der Leistungsdiagnostik. Die meisten WM-Teilnehmer werden dann nicht dabei sein, weil sie nach dem XXL-Turnier in den USA Urlaub bekommen.

Tegernsee und Asien-Tour

Nach einem ersten Test am 25. Juli beim SV Wehen Wiesbaden absolvieren die Münchner vom 27. bis zum 30. Juli ein Trainingslager am Tegernsee. In diesem Rahmen zeigt sich das Star-Ensemble auch in einem Testspiel zum Abschluss der Tegernsee-Tage gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

Anschließend geht es für die Bayern vom 1. bis zum 8. August zum bereits zehnten Mal auf Sommer-Tour. In diesem Sommer wird der Rekordmeister die südkoreanische Insel Jeju und Hongkong besuchen. Dann werden – je nach Ausscheiden – auch wieder zahlreiche WM-Teilnehmer zurückerwartet.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison findet für die Münchner am 22. August statt. Im Franz Beckenbauer Supercup treten die Bayern dann bei Vizemeister Borussia Dortmund an.