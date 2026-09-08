Die Saison hat gerade angefangen, da muss Borussia Mönchengladbach bereits fünf, teils schwer verletzte Spieler beklagen. Davon sind vier Neuzugänge. Der Club bestätigt nun den nächsten Ausfall.

Mönchengladbach (dpa) – Bei Borussia Mönchengladbach gibt es in Neuzugang Nicolas Kühn einen weiteren schwer verletzten Spieler. Wie die auch sportlich angeschlagene Borussia bestätigte, erlitt der 26-Jährige beim 3:4 (2:1) am Samstag gegen Aufsteiger Elversberg einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel. Er wird damit nach Club-Angaben mehrere Wochen fehlen. Die «Bild» und später weitere Medien hatte bereits am Montagabend darüber berichtet.

Kühn ist in der noch jungen Saison bereits der fünfte Spieler und davon der vierte Neuzugang der nach zwei Spieltagen noch punktlosen Borussia, der verletzt ausfällt. Auch Jens Castrop (Schulterverletzung), Enzo Leopold (Kreuzbandriss), Daiki Hashioka (Nacken) und Juchym Konoplja (Innenbandanriss im Knie) fallen teilweise noch lange aus.

Der Club widersprach mit seiner Mitteilung Medienberichten, wonach sich der erst am letzten Tag der Transferfrist aus Como verpflichtete Kühn den Muskelbündelriss im Spielersatztraining am Sonntag zugezogen hatte. Demnach verletzte sich der Offensivspieler im Spiel, in dem er nur gut 20 Minuten als Ersatzspieler mitgewirkt hatte. Kühn ist ohne Kaufoption ausgeliehen und dürfte bis weit in den Herbst hinein ausfallen.