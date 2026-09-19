Mönchengladbach kassiert gegen Mainz die vierte Niederlage im vierten Ligaspiel. Der Tabellenletzte will bald einen neuen Coach vorstellen. Zwei Trainer schließt der Sportchef für den Job aus.

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat einen Nachfolger für Trainer Eugen Polanski gefunden. Man habe mit einem Coach «eine mündliche Einigung erzielt», sagte Sportchef Rouven Schröder nach dem 3:4 in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05. Man werde «die Zeit in den nächsten Tagen nutzen, da Vollzug zu melden».

Wer es wird, verriet der 50-Jährige nicht. «Auch in der heutigen Zeit sollte man darauf achten, dass dann auch wirklich die Unterschrift drunter ist», sagte Schröder, der zudem noch mit den Gremien bei der Borussia sprechen muss. Den früheren Bremer Trainer Horst Steffen und Christian Titz, von dem sich Hannover 96 kürzlich getrennt hatte, schloss Schröder für den Job aus.

Ein erfahrener Coach soll es sein

Vor der vierten Gladbacher Niederlage im vierten Spiel der Bundesliga-Saison hatte sich Schröder bereits über das Profil des Coaches geäußert. Es sei «jemand, der natürlich auch eine gewisse Erfahrung haben muss, auch schon gezeigt hat, dass er auch mit schwierigen Situationen umgehen kann», sagte er bei Sky. «Ich glaube, das ist ein elementar wichtiger Punkt, wir sind auch bei Borussia Mönchengladbach, wir sind bei einem sehr, sehr großen Club, traditionsreichen Club, der große Erwartungen hat.»

Im Spiel gegen Mainz hatte Co-Trainer Jan-Moritz Lichte die Gladbacher Mannschaft übergangsweise betreut.