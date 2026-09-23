Fußball-Bundesliga
Gladbach-Coach Blessin hofft auf Derby «als Initialzündung»
Neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach
Alexander Blessin soll Gladbach aus der Krise führen.
Anke Waelischmiller. DPA

Nach vier Niederlagen in vier Bundesligaspielen stellt Borussia Mönchengladbach einen neuen Trainer vor. Alexander Blessin sagt, welche Prinzipien ihm wichtig sind.

Lesezeit 1 Minute

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Alexander Blessin sieht das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln als große Chance in der Krise. «Es kann eine Initialzündung sein und das wollen wir für uns nutzen», sagte der 53-Jährige zu seinem ersten Pflichtspiel nach der Länderspielpause. «Ich freue mich drauf. Die Bedeutung des Spiels ist klar, den Jungs auch», ergänzte er. Bis zu der Partie am 11. Oktober stehe aber noch viel Arbeit an.

Die Borussia liegt nach vier Spielen punktlos auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft kassierte schon 16 Gegentore. «Wir wissen, die Situation ist prekär, wir brauchen die Punkte», sagte Blessin. Er sehe das Team qualitativ aber so, «dass man da mehr herauskitzeln kann».

Bei seiner Vorstellung in Mönchengladbach sprach Blessin unter anderem von Prinzipien, die ihm wichtig seien. «Es gibt ein paar Sachen, die nicht diskutabel sind», sagte er. «Da geht es um Respekt und um Disziplin. Das werde ich vorleben und das werde ich auch einfordern.»

© dpa-infocom, dpa:260923-930-732194/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren