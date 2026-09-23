Nach vier Niederlagen in vier Bundesligaspielen stellt Borussia Mönchengladbach einen neuen Trainer vor. Alexander Blessin sagt, welche Prinzipien ihm wichtig sind.

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Alexander Blessin sieht das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln als große Chance in der Krise. «Es kann eine Initialzündung sein und das wollen wir für uns nutzen», sagte der 53-Jährige zu seinem ersten Pflichtspiel nach der Länderspielpause. «Ich freue mich drauf. Die Bedeutung des Spiels ist klar, den Jungs auch», ergänzte er. Bis zu der Partie am 11. Oktober stehe aber noch viel Arbeit an.

Die Borussia liegt nach vier Spielen punktlos auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft kassierte schon 16 Gegentore. «Wir wissen, die Situation ist prekär, wir brauchen die Punkte», sagte Blessin. Er sehe das Team qualitativ aber so, «dass man da mehr herauskitzeln kann».

Bei seiner Vorstellung in Mönchengladbach sprach Blessin unter anderem von Prinzipien, die ihm wichtig seien. «Es gibt ein paar Sachen, die nicht diskutabel sind», sagte er. «Da geht es um Respekt und um Disziplin. Das werde ich vorleben und das werde ich auch einfordern.»