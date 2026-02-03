An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.

Murwillumbah (dpa) – Nun also doch: In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. «Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun», sagte Ofarim in der neuen Folge der RTL-Show.

«Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig», sagte der Musiker weiter. «Und alle, die sich trotzdem angesprochen fühlen in Sachsen. Das war nicht meine Intention, das hat mit euch nichts zu tun.»

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

Gil rutscht bei Dschungelprüfung aus

Es war nicht der einzige aufsehenerregende Moment um den Sänger in der neuen Folge: Gil rutschte bei der Dschungelprüfung aus und blieb liegen. Nach dem Sturz kümmerte sich Dschungeldoktor Dr. Bob am Unfallort um den Sänger.

Gil sei eingehend «neurologisch und traumatologisch» untersucht worden, erklärte Dr. Bob im Anschluss. Es habe zwar keine Auffälligkeiten gegeben. Allerdings wollte man sichergehen und habe Gil für eine zweite Meinung zum Röntgen in ein Krankenhaus geschickt. «Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht», sagte Dr. Bob weiter.