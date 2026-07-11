Viermal stand Gideon Mensah für Ghana bei der Weltmeisterschaft auf dem Rasen. Zur neuen Bundesligasaison wechselt der Linksverteidiger ablösefrei in die Domstadt.

Köln (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich mit einem weiteren Abwehrspieler verstärkt und den ghanaischen Nationalspieler Gideon Mensah verpflichtet. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten AJ Auxerre und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

«Wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit mit Gideon und freuen uns, dass wir ihn für den FC gewinnen konnten», sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. Der Abwehrspieler bringe internationale Erfahrung mit und werde dem Kader «zusätzliche Qualität und Stabilität» verleihen.

Mensah wurde in der West African Football Academy ausgebildet und wechselte 2016 nach Österreich zu Red Bull Salzburg beziehungsweise dessen Farmteam FC Liefering. Es folgten Leihstationen bei Sturm Graz, Zulte Waregem, Vitória Guimarães und Girondins Bordeaux, ehe er 2022 fest zu Auxerre wechselte.

Für den französischen Club absolvierte er 114 Pflichtspiele, darunter 85 in der Ligue 1. Sein Debüt im Nationalteam gab Mensah 2019. Seitdem absolvierte er 44 Länderspiele für Ghana und stand bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in allen vier Partien der Black Stars über die volle Distanz auf dem Platz.