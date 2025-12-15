Ghana ersetzt Elfenbeinküste als DFB-Testgegner

Ghana statt Elfenbeinküste: Warum der DFB jetzt gegen das Team von Otto Addo testet – und was das für die WM-Vorbereitung bedeutet.

Frankfurt/Main (dpa) – Das Testgegner-Quartett von Julian Nagelsmann für die Fußball-WM ist komplett. Die Nationalmannschaft tritt am 30. März (20.45 Uhr) in Stuttgart gegen Ghana an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Das Team von Trainer Otto Addo ersetzt die Elfenbeinküste.

Der amtierende Afrikachampion war der DFB-Auswahl neben Curaçao und Ecuador als WM-Gruppengegner zugelost worden und fällt damit für den Turniervorlauf als Kontrahent aus. Auch Ghana ist WM-Teilnehmer und spielt in einer Gruppe mit England, Kroatien und Panama.

Nagelsmann hofft auf WM-Erkenntnisse

«Wir freuen uns sehr auf das Duell mit Ottos Mannschaft. Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben», sagte Nagelsmann zur Partie gegen das Team des gebürtigen Hamburgers Addo.

Auftakt ins WM-Jahr in der Schweiz

Vor dem Ghana-Duell startet Nagelsmann mit der Nationalmannschaft mit einem Test in Basel gegen die Schweiz am 27. März (20.45 Uhr) in das WM-Jahr. Die weiteren Kontrahenten vor der Endrunde sind am 31. Mai (20.45 Uhr) Finnland in Mainz und am 6. Juni (20.30 Uhr/MEZ) die USA in Chicago.

Gegen Ghana spielte Deutschland bislang dreimal. Zuletzt gab es auf dem Weg zum WM-Titel 2014 in Brasilien in der Gruppenphase ein 2:2. Bei der WM 2010 in Südafrika schoss Mesut Özil die DFB-Elf zum 1:0 und damit ins Achtelfinale. Zudem gab es 1993 ein 6:1 in einem Testspiel. Der frühere Bundesliga-Profi Addo (50) übernahm im Sommer 2024 erneut das Amt als Nationaltrainer Ghanas.

Mit dem vierten Testgegner sind die WM-Planungen von Nagelsmann weit vorangeschritten. Bisher nicht bekanntgegeben ist das WM-Quartier, in das die Nationalmannschaft am Tag nach dem USA-Test am 7. Juni einziehen wird.

Eine Woche später, am 14. Juni (19.00 Uhr/MEZ) geht es zum WM-Auftakt in Houston gegen Curaçao. Am 20. Juni (22.00 Uhr/MEZ) folgt das zweite Gruppenspiel in Toronto gegen die Elfenbeinküste. Der Vorrundenabschluss steht am 25. Juni (22.00 Uhr/MEZ) im Endspiel-Stadion von East Rutherford bei New York gegen Ecuador an.