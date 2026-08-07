Das Konzernergebnis von Daimler Truck ist auch im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Zölle drücken auf die Profitabilität. Für das Gesamtjahr ist der Konzern aber etwas optimistischer.

Leinfelden-Echterdingen (dpa) - Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal dieses Jahres um 48 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das Konzernergebnis von 245 Millionen Euro auf 128 Millionen Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.

Zölle hätten sich im zweiten Quartal weiterhin belastend auf die Profitabilität ausgewirkt, hieß es in einer Mitteilung. Der Umsatz stieg hingegen um fünf Prozent auf rund 12,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel um neun Prozent auf 360 Millionen Euro. Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - fiel der Rückgang beim Ebit mit 20 Prozent deutlicher aus.

Daimler Truck hatte im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Die Verkäufe legten im Vergleich zum Vorjahresquartal um acht Prozent zu, auf insgesamt 86.707 Lastwagen und Busse.

«Die starke Geschäftsentwicklung bei Trucks North America, die Aussicht auf höhere Absatzzahlen und die geringere erwartete Zollbelastung im weiteren Jahresverlauf bestärken uns darin, unsere Prognose für das Gesamtjahr anzuheben», sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström laut Mitteilung. Der Konzern rechnet mit einem beschleunigten Ergebniswachstum in der zweiten Jahreshälfte und hatte kürzlich seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Gewinneinbrüche und ein Sparprogramm

Beim Nutzfahrzeughersteller lief es zuletzt nicht rund. 2025 sank der Gewinn um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Milliarden Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres brach der Gewinn sogar um satte 80 Prozent ein.

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm «Cost Down Europe» aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.