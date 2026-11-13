Behörden und Opferschützer warnen vor Online-Gruppen, die Minderjährige manipulieren und zu extremen Handlungen zwingen. Was sind Warnzeichen? Was kann man tun? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

München/Berlin (dpa/tmn) – Es sind Nachrichten, die verstören – und aufrütteln: Zwei Jugendliche aus Hessen sollen drei Mädchen in Bayern im Internet zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzungen gedrängt haben; die Generalstaatsanwaltschaft München geht von weiteren Beschuldigten und Geschädigten aus. Auch in Baden-Württemberg ermitteln Behörden in einem ähnlichen Fall im Zusammenhang mit dem sogenannten «Com»-Netzwerk. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte bereits im vergangenen Jahr vor solchen Gruppen.

Was steckt hinter «Com»?

Nach Angaben der Polizei Sachsen handelt es sich bei «Com» nicht um eine einzelne Organisation, sondern um lose verbundene Online-Gruppen, die extreme und teils sadistische Gewalt verherrlichen und Taten dokumentieren. Sie agieren teils international und suchen gezielt junge Menschen zwischen acht und 17 Jahren als Opfer, oft besonders sensible Kinder und Jugendliche, so das BKA – etwa in sozialen Netzwerken, Messengern, Online-Spielen oder sogar Hilfeforen, darunter Discord, Roblox und Telegram.

Viele Täter sind selbst minderjährig oder junge Erwachsene. Es geht ihnen weniger um Geld als um Macht, Anerkennung und Status in der Community.

Wie gehen die Täter vor?

Oft beginnt der Kontakt freundlich: Die Täter bauen eine scheinbare Freundschaft oder Beziehung auf, schenken viel Aufmerksamkeit, machen Komplimente und virtuelle Geschenke etwa in Games. Durch solches «Love Bombing» soll Vertrauen geschaffen werden. Täter fragen dann nach persönlichen Informationen und sammeln intime Bilder oder Geheimnisse («Cyber-Grooming», «Doxxing»).

Später verlagern sie den Chat in private Kanäle und setzen die Betroffenen unter Druck und erpressen sie – etwa indem sie androhen, intime Bilder («Sextortion») oder Chats zu veröffentlichen. Sie verlangen von den Kindern und Jugendlichen extreme Handlungen vor der Kamera und fordern von den Opfern Geheimhaltung. Beispiele sind:

Selbstverletzung («Cutshows») und Suizidversuche

Vornahme sexueller und erniedrigender Handlungen an sich selbst

Tierquälerei und Gewalt gegen andere

Beteiligung an Straftaten (z. B. Körperverletzung, Brandstiftung)

Woran können Kinder und Jugendliche eine Gefahr erkennen?

«Ein komisches Bauchgefühl ist ein eindeutiges Warnsignal», sagt Judith Strieder, Psychologin und Beraterin bei der Opferschutzorganisation HateAid. Achten sollte man besonders auf Muster und Grenzüberschreitungen. «Wenn du etwas nicht erzählen darfst, wenn jemand dich unter Druck setzt oder dir Schuldgefühle macht: Das ist nicht normal und du darfst dir Hilfe holen.»

Sie zählt auf:

Jemand fordert Geheimhaltung gegenüber Eltern oder Freunden.

Es gibt ein deutliches Machtgefälle wie durch ältere Kontaktpersonen, finanzielle Anreize, Geschenke, Aufmerksamkeit als Köder.

Es werden sexuelle Inhalte, intime Bilder oder selbstverletzende Handlungen thematisiert oder eingefordert.

Es wird Druck, Drohung oder Erpressung ausgeübt, etwa «Wenn du nicht machst, was ich sage, veröffentliche ich das.»

Was sind Warnsignale für Eltern?

«Wichtig ist: Ein einzelnes Zeichen ist kein Beweis», so Judith Strieder, und es gehe nicht um das «online sein» an sich. Es gebe aber Muster, die man ernst nehmen sollte.

Darunter sind Ermittlungsbehörden und Opferschützern zufolge:

Jugendliche wirken ängstlich, gereizt, schlafen schlecht und ziehen sich zurück; bis hin zur Wesensveränderung.

Ungewöhnliche Geheimhaltung beim Online-Verhalten: Es gibt Zweitaccounts, neue Apps, sie verheimlichen Geräte oder löschen Chats panisch.

Es gibt Treffen mit unbekannten Personen.

Es gibt auffällige Geldtransaktionen oder Geschenke.

Sie tragen verdeckende Kleidung bei Hitze, haben frische Schnittwunden.

Haustiere haben plötzlicher Scheu vor ihnen.

Wie sprechen Eltern ihr Kind an – und was sollten sie vermeiden?

«Falsche Strenge schadet», sagt Judith Striedler. «Eltern sollten ruhig, neugierig und ohne Vorwurf ins Gespräch gehen.» Hilfreiche Sätze könnten sein:

«Ich mache mir Sorgen um dich. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil ich dich schützen will.»

«Du bist nicht schuld. Egal, was passiert ist: Ich will dir helfen, nicht dich kontrollieren.»

Vorwürfe wie «Warum hast du das gemacht?» oder ein sofortiges Handy-Verbot könnten Scham verstärken und Betroffene eher in die Isolation treiben.

Wichtig: «Bei akuter Gefahr gilt, dass Sicherheit vor Privatsphäre steht», so Opferschützerin Strieder. «Eltern sollten dennoch möglichst transparent erklären, warum sie jetzt eingreifen.»

Wie kann ich mein Kind schützen?

Kinder und Jugendliche bewegen sich heute selbstverständlich in digitalen Räumen. Deshalb ist es wichtig, sie auch dort zu begleiten, heißt es von der Polizei Sachsen. Offene Gespräche, Interesse an ihrer Online-Welt und ein vertrauensvoller Umgang helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Kinder vor gefährlichen Netzwerken wie dem Com-Netzwerk zu schützen.

Sprechen Sie regelmäßig über Erlebnisse im Internet – ohne Vorwürfe oder Verbote.

Vereinbaren Sie klare Regeln für die Mediennutzung.

Erklären Sie, dass hinter Online-Profilen nicht immer die Person steckt, die sie vorgibt zu sein.

Machen Sie deutlich, dass persönliche Daten, Bilder oder Videos niemals leichtfertig weitergegeben werden sollten.

Ermutigen Sie Ihr Kind, sich jederzeit an Sie oder eine andere Vertrauensperson zu wenden, wenn ihm etwas Angst macht oder merkwürdig erscheint.

Außerdem können sie gemeinsame Regeln für Apps und Spiele vereinbaren Chatfunktionen auf bekannte Kontakte einschränken und gemeinsam mit dem Kind die Privatsphäre-Einstellungen prüfen. Wichtig ist, dass Ihr Kind weiß: Es kann sich jederzeit an Sie wenden – auch wenn es bereits etwas getan hat, das ihm unangenehm ist.

Und wie schützen Jugendliche sich selbst?

Polizei und Opferschutzorganisationen wie der Weisse Ring und HateAid raten zu diesen Vorsichtsmaßnahmen:

Teile möglichst wenige persönliche Informationen: Gib niemals Klarnamen, Wohnort, Schule, Handynummer oder intime Fotos preis. Nutze neutrale Spitznamen.

Nimm nur Kontaktanfragen von Menschen an, die du wirklich kennst.

Wechsle niemals für Fremde in private Direktchats.

Nutze starke Passwörter.

Leite keine Gewaltvideos oder intime Bilder weiter.

Wenn jemand Druck ausübt oder Angst macht: Beende den Kontakt sofort und blockiere die Person.

HateAid stellt klar: Die Verantwortung für digitale Gewalt liegt nie beim Opfer. Vertraue dich bei Erpressung sofort Erwachsenen an.

Was tun, wenn es Druck und Erpressung gibt?

Folgende Punkte sollten Eltern und Jugendliche beachten, rät Judith Strieder:

Kontakt stoppen: nicht weiter antworten, nicht auf Forderungen eingehen, nicht zahlen.

Nichts weiterleiten: keine Bilder oder Nachrichten an Dritte schicken, auch nicht «zur Beweissicherung» in Gruppen.

Beweise sichern als rechtssichere Screenshots: mit Profilname, URL, Datum und Uhrzeit; Chats nicht löschen, bevor Beweise gesichert sind.

Bei Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen: nicht selbst verbreiten oder speichern, sondern Polizei und Beratung hinzuziehen.

Vertrauenspersonen einbeziehen: Eltern, Schulsozialarbeit, Beratungsstelle. Niemand sollte allein mit der Situation bleiben.

Bei akuter Selbstgefährdung: sofort 112 oder eine Krisenhotline kontaktieren.

Melden und blockieren: über die Plattform, zusätzlich bei spezialisierten Meldestellen. Denn: «Plattformen reagieren unterschiedlich: teils schnell, teils gar nicht oder intransparent. Deshalb ist es wichtig, die Meldung zu dokumentieren, gegebenenfalls Widerspruch einzulegen und bei Bedarf spezialisierte Meldestellen einschalten, zum Beispiel jugendschutz.net.»