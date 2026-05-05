Amokfahrt in Leipzig
Gericht ordnet Einweisung in Psychiatrie nach Amokfahrt an
Nach mutmaßlicher Amokfahrt in Leipzig
Ein 33-Jähriger deutscher Staatsbürger war am Montagnachmittag in die belebte Fußgängerzone gefahren.
Hendrik Schmidt. DPA

Nach der tödlichen Amokfahrt durch die Leipziger Innenstadt wird der Täter in eine Psychiatrie eingewiesen. Ein Ermittlungsrichter habe die Unterbringung des 33-jährigen Deutschen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit.

Leipzig (dpa) - Nach der tödlichen Amokfahrt durch die Leipziger Innenstadt wird der Täter in eine Psychiatrie eingewiesen. Ein Ermittlungsrichter habe die Unterbringung des 33-jährigen Deutschen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit.

© dpa-infocom, dpa:260505-930-34485/10

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Verkehr

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