Gepäckpanne stoppt Leverkusen-Flieger vor Manchester-Trip

Kurz vor dem Abflug nach Manchester muss der Flieger mit Bayer Leverkusen umkehren. Das hat Auswirkungen auf den Zeitplan. Was steckt dahinter?

Manchester (dpa) – Eine Gepäckpanne hat den Abflug von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City verzögert. Als das Flugzeug mit der Mannschaft an Bord bereits auf dem Rollfeld war, musste es wieder zurück zum Gate. Der Grund dafür laut Durchsage im Flieger: Es bestehe Unsicherheit darüber, ob sämtliches Gepäck an Bord sei, da es Unstimmigkeiten mit dem Gewicht der Maschine gebe.

Dadurch konnte auch der Zeitplan mit der für 18.00 Uhr Ortszeit in Manchester geplanten Pressekonferenz mit Trainer Kasper Hjulmand und Spieler Aleix García nicht mehr eingehalten werden. Am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) spielt die Werkself am fünften Spieltag in der Ligaphase im City of Manchester Stadium gegen die in der Königsklasse bisher noch ungeschlagene Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola.