Frankfurt/Main (dpa) – Auf Rhein und Main fahren bald gemeinsame Feuerwehrboote. Die Stadt Frankfurt sowie die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben gemeinsam elf hochmoderne Feuerlöschhilfeleistungsboote in Auftrag gegeben. Das Gesamtvolumen beträgt mehr als 100 Millionen Euro, wie die Kommune berichtete.

«Die Kooperation zwischen den beteiligten Ländern und der Stadt Frankfurt ist in dieser Form bundesweit einmalig und setzt Maßstäbe für künftige gemeinsame Beschaffungsvorhaben in der Gefahrenabwehr», hieß es in der Mitteilung der Stadt.



Das erste Pilotboot soll Anfang 2028 ausgeliefert werden. Zehn weiteren Boote sollen bis 2032 folgen. Von den elf Feuerlöschhilfeleistungsbooten entfallen den Angaben zufolge acht auf Nordrhein-Westfalen, zwei auf Rheinland-Pfalz und eines auf die Stadt Frankfurt.