Seit etwa 22 Uhr läuft im Süden Berlins ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann hat eine Frau zur Geisel genommen. Noch ist vieles unklar.

Berlin (dpa) - Wegen einer Geiselnahme läuft in einem Supermarkt in Berlin-Marienfelde ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann habe am Freitag kurz nach 22.00 Uhr eine Frau in seine Gewalt gebracht und sie bedroht, teilte die Polizei mit. «Es ist derzeit so, dass er noch in dem Markt ist und wir sind jetzt mit Kräften hier am Ort, und der Einsatz dauert derzeit noch an», sagte Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann der Deutschen Presse-Agentur am frühen Samstagmorgen.

Die Polizei stehe mit dem Mann in Kontakt. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt. «Der Einsatz hier dauert noch an, deswegen können wir für den Moment noch nicht mehr sagen», so Petersen-Schümann. Der Ort sei abgesperrt.

Der Supermarkt befindet sich in der Hildburghauser Straße. Marienfelde liegt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg am südlichen Rand Berlins.