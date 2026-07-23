Regensburg (dpa) - In einer Bankfiliale in Regensburg ist es laut Polizei zu einer Geiselnahme gekommen.
Was wir wissen
- Es handelt sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um einen männlichen Täter, der wohl mit einem Messer bewaffnet sei.
- Ein Mensch ist bei der Geiselnahme lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer konnte jedoch medizinisch versorgt werden und wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin in ein Krankenhaus gebracht.
- Die Polizei geht davon aus, dass sich auch noch weitere Menschen in der Bank befinden.
Was wir nicht wissen
- Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin.
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