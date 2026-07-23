In Bankfiliale Geiselnahme in Regensburg: Was wir wissen und was nicht dpa 23.07.2026, 16:42 Uhr

i In der Bankfiliale ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Moller-Schuh. DPA

Nach einer Geiselnahme in einer Bank in Regensburg gibt es einen lebensbedrohlich Verletzten. Was über den Täter und die Lage in der Bank bislang bekannt ist.

Regensburg (dpa) - In einer Bankfiliale in Regensburg ist es laut Polizei zu einer Geiselnahme gekommen. Was wir wissen Es handelt sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um einen männlichen Täter, der wohl mit einem Messer bewaffnet sei.

Ein Mensch ist bei der Geiselnahme lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer konnte jedoch medizinisch versorgt werden und wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht davon aus, dass sich auch noch weitere Menschen in der Bank befinden. Was wir nicht wissen Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. © dpa-infocom, dpa:260723-930-428226/2







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