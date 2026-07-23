In Bankfiliale
Geiselnahme in Regensburg: Was wir wissen und was nicht
Geiselnahme in Regensburger Bank - Mensch in Lebensgefahr
In der Bankfiliale ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden.
Moller-Schuh. DPA

Nach einer Geiselnahme in einer Bank in Regensburg gibt es einen lebensbedrohlich Verletzten. Was über den Täter und die Lage in der Bank bislang bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Regensburg (dpa) - In einer Bankfiliale in Regensburg ist es laut Polizei zu einer Geiselnahme gekommen. 

Was wir wissen

  • Es handelt sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um einen männlichen Täter, der wohl mit einem Messer bewaffnet sei.
  • Ein Mensch ist bei der Geiselnahme lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer konnte jedoch medizinisch versorgt werden und wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin in ein Krankenhaus gebracht.
  • Die Polizei geht davon aus, dass sich auch noch weitere Menschen in der Bank befinden.

Was wir nicht wissen

  • Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-428226/2

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