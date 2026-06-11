Christian Streich hat die Fußball-Bundesliga geprägt. Jetzt analysiert er im ZDF die WM. Sein Debüt feierte er an einem für ihn besonderen Tag.

Berlin (dpa) – Sein Debüt als TV-Experte fiel für Christian Streich auf einen ganz besonderen Tag. Der langjährige Trainer des SC Freiburg feierte am ersten Tag der Fußball-WM seinen 61. Geburtstag. Zu Ehren von Streich stimmten die Experten Per Mertesacker, Christoph Kramer, Fritzy Kromp sowie Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ihr Kollege Jochen Breyer gemeinsam mit dem Publikum im Berliner Studio ein Geburtstagsständchen an. Trotz des etwas schiefen Gesangs zeigte sich Streich erfreut über die musikalische Einlage.

Streich hatte von 2012 bis 2024 den SC Freiburg trainiert. Seitdem ist der charismatische Coach ohne Trainerjob. Während der WM wird Streich im ZDF die Spiele analysieren.