Eine große türkische Zeitung behauptet, der FC Bayern habe DFB-Star Musiala als Leihspieler angeboten - Ziel Galatasaray. Der Verein vom Bosporus reagiert nun.

Istanbul/München (dpa) – Der türkische Spitzenclub Galatasaray Istanbul hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Gerüchte über einen angeblichen Transfer von Jamal Musiala dementiert. In einer Stellungnahme auf der eigenen Homepage schrieb der Verein vom Bosporus, dass entsprechende Meldungen «absolut unwahr» seien. Der deutsche Nationalspieler (23) vom FC Bayern München erholt sich derzeit von einer Operation an seinem im Sommer 2025 verletzten linken Fuß. Der Offensivakteur hat beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis Juni 2030.

Die große türkische Zeitung «Hürriyet» hatte jüngst berichtet, Spielmacher Musiala sei Galatasaray als Leihspieler angeboten worden. Dieser Meldung widersprach der türkische Serienmeister bereits Anfang der Woche. Nun legten die Istanbuler nach und vermuteten hinter der Berichterstattung eine Kampagne gegen die eigenen Transfertätigkeiten in diesem Sommer.