Fußball-Jahr für Bayern-Kapitän Neuer vorzeitig zu Ende

Der FC Bayern verpasst gegen Mainz nicht nur den angestrebten Heimsieg, sondern beklagt danach auch den Ausfall von Manuel Neuer. Das bringt eine weitere Bewährungschance für Jonas Urbig.

München (dpa) – Für Bayern-Kapitän Manuel Neuer ist das Fußball-Jahr vorzeitig beendet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Tag nach dem 2:2 des Bundesliga-Spitzenreiters gegen den FSV Mainz 05 mitteilte, zog sich der 39 Jahre alte Münchner Torhüter einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu. In welcher Situation sich Neuer genau verletzte, ist unklar.

Zum Jahresabschluss am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim wird Neuer erneut von Jonas Urbig vertreten. Der 22-Jährige kam bislang in dieser Saison in vier Pflichtspielen zum Einsatz.

Kompany: «Entwicklung von Jonas im Kopf»

Schon vor der Verletzung hatte Trainer Vincent Kompany Urbig einen weiteren Einsatz in Aussicht gestellt. «Wir haben bei Manuel Neuer zwei Gedanken: Einmal die Frische und der Spielrhythmus, dass man nicht vergisst, dass es manchmal nicht schlecht ist, wenn er ein bisschen ruhen kann», sagte Kompany vor dem Spiel gegen Mainz. «Zweitens haben wir die Entwicklung von Jonas Urbig im Kopf.»

Im neuen Jahr steht für die Münchner am 6. Januar ein Testspiel beim FC Red Bull Salzburg an. Das erste Pflichtspiel absolviert der FC Bayern am 11. Januar in der Bundesliga zu Hause gegen den VfL Wolfsburg.