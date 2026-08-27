Offensivtalent Mike kommt beim FC Bayern als Teenager zu den ersten Profi-Einsätzen. Nun aber sucht er seine Chance in Belgien.

München (dpa) – Der FC Bayern München lässt Offensivtalent Wisdom Mike zum FC Brügge ziehen. Der 17-Jährige unterschrieb dort einen Vertrag bis zum Sommer 2029, wie der belgische Traditionsverein mitteilte. Laut dem Fachmagazin «Kicker» erhält der deutsche Fußball-Rekordmeister fünf Millionen Euro für den Transfer des Teenagers. Fünf Mal kam Mike bisher bei den Profis zum Einsatz.

«Weezy kam mit 13 Jahren an den FC Bayern Campus, hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt, feierte nur zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Profidebüt und wurde zum deutschen Juniorennationalspieler», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einer Vereinsmitteilung der Bayern. «Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn sein toller Charakter aus.» Über den MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach war Mike im Sommer 2022 zum FC Bayern gewechselt.

Erst am Mittwoch hatte der FC Bayern einen Abgang bekanntgegeben. Der portugiesische Mittelfeldspieler João Palhinha kehrt in seine Heimat zurück und wechselt zu Benfica Lissabon.