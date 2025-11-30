Fünf Tote bei Wohnhausbrand in Ostfrankreich

Ein Wohnhaus brennt in einem Ort bei Nancy. Das Feuer überrascht die Bewohner mitten in der Nacht. Fünf Menschen sterben. Frankreichs Innenminister spricht von einem Drama.

Neuves-Maisons (dpa) – Bei einem Wohnhausbrand in Ostfrankreich sind in der Nacht fünf Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in der Innenstadt von Neuves-Maisons nahe der Großstadt Nancy gab es außerdem einen Verletzten, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mitteilte. Die Feuerwehr bekämpfte den mitten in der Nacht ausgebrochenen Brand in dem dreigeschossigen Gebäude mit 70 Einsatzkräften, berichtete die örtliche Zeitung «L'Est Républicain». Der Minister sprach von einem Drama.

Bei den Toten soll es sich um ein Elternpaar, den heranwachsenden Sohn und zwei Bekannte von ihm handeln. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Die Gemeinde im Departement Meurthe-et-Moselle kümmerte sich um die Nachbarn und organisierte psychologische Hilfe, berichtete die Zeitung.