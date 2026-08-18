Niclas Füllkrugs Rückkehr zu Werder Bremen steht kurz bevor. Der Stürmer ist für den Medizincheck bereits an der Weser.

Bremen (dpa) – Die Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen steht unmittelbar bevor. Der 33 Jahre alte Stürmer fuhr am Vormittag am Weserstadion vor, um den Medizincheck zu absolvieren. Füllkrug kam im weißen BMW an und winkte kurz, bevor er im Inneren des Stadions verschwand.

Der Angreifer soll vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten will der Nationalspieler dafür auch auf einen nicht unerheblichen Teil seines Gehalts verzichten.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham.

Zuletzt per Leihe für Mailand aktiv

Doch bei dem Club aus London stockte die Karriere des Stürmers, der immer wieder von Verletzungen gestoppt wurde. In der Winterpause war er zur AC Mailand gewechselt, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. In 20 Einsätzen für Milan gelang ihm aber nur ein Treffer.

Füllkrug debütierte kurz vor der WM 2022 im Alter von 29 Jahren für die deutsche Nationalmannschaft und war einer der Fan-Lieblinge bei der Heim-EM 2024. In diesem Sommer verpasste er aber die WM-Teilnahme.

Am Montag hatte Werder bereits den früheren Bremer Eren Dinkci vom SC Freiburg für ein Jahr ausgeliehen. Mit Dinkci und Füllkrug wären die Grün-Weißen in der Offensive wieder gut besetzt, wenn vor allem Füllkrug fit bleibt und an alte Leistungen anknüpfen kann.