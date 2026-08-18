Bremen (dpa) - Die Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen ist perfekt. Die Grün-Weißen leihen den einstiegen Torjäger und Publikumsliebling für ein Jahr vom Premier-League-Absteiger West Ham United aus. Der 33 Jahre alte Stürmer bestand am Dienstag den Medizincheck an der Weser und machte den Wechsel danach klar.

«Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Niclas umsetzen konnten. Fülle hat ein klares Commitment zu Werder abgegeben. Niclas kennt die Bundesliga und ist für uns in jedem Fall eine Soforthilfe», sagte Bremens Fußballchef Peter Niemeyer. «Er wird unser Spiel in jedem Fall bereichern. Zudem ist er ein absoluter Führungsspieler, der auf und neben dem Platz vorangeht», sagte Werder-Coach Daniel Thioune.

«Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Werder für mich ein ganz besonderer Club ist. Daher war ich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche zu machen, damit die Leihe zustande kommt», sagte der Angreifer.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. Doch bei dem Club aus London stockte die Karriere des Stürmers, auch eine Leihe zur AC Mailand verlief nicht wie gewünscht. Auch deshalb verpasste der 24-fache Nationalspieler den Sprung in den deutschen WM-Kader.