Füchse Berlin wahren bei Sporting weiße Weste

Die Füchse bleiben in ihrer Königsklassen-Gruppe das Maß. Erstmalig siegen die Berliner bei Sporting Lissabon und haben nun alle ihre sieben Partien der Hinrunde gewonnen.

Berlin (dpa) – Die Handballer der Füchse Berlin bleiben in der Champions League weiter siegreich. Zum Abschluss der Hinrunde in Gruppe A siegte der Bundesligist am Donnerstagabend beim portugiesischen Meister Sporting Lissabon 38:37 (20:19). Mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen in sieben Spielen bleibt der deutsche Meister Tabellenführer. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit 13, sowie Lasse Andersson und Tobias Gröndahl mit je acht Toren.

Sporting machte im Angriff von Beginn an viel Tempo und riss immer wieder große Lücken in die Berliner Deckung. Zunächst hielten die Gäste offensiv noch gut dagegen, aber als sich die ersten Fehler ins Spiel einschlichen, übernahmen die Portugiesen die Führung. Zu einfach kamen sie zu ihren Toren und setzten sich so nach knapp 13 Minuten auf 10:7 ab.

Füchse müssen am Ende zittern

Doch anschließend steigerten sich die Füchse. Mitte der ersten Hälfte löste Lasse Ludwig Dejan Milosavljev im Berliner Tor ab und setzte gleich mit drei Paraden ein Ausrufezeichen. Die Füchse standen defensiv nun besser und konnten sich mit einem 3:0-Lauf die Führung zurückholen (15:13). Nun waren es die Berliner, die mit viel Tempo zu schnellen Toren kamen.

Nach dem Seitenwechsel bestraften die Gäste die Fehler von Sporting eiskalt und konnten sich absetzen (26:22). Die Partie wurde hitziger, die Gastgeber kamen immer wieder heran. Zwei Minuten vor dem Ende sah dann auch noch Andersson die rote Karte. Am Ende mussten die Füchse noch einmal zittern, aber sie brachten den knappen Sieg ins Ziel.