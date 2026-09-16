Von 2017 bis 2020 trainierte Christian Prokop die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Seit einigen Monaten sieht der Arbeitsalltag des 47-Jährigen anders aus.

Isernhagen (dpa) – Was jahrelang die Handballhallen in Deutschland und der ganzen Welt waren, sind für Christian Prokop seit neuestem die Klassenzimmer im niedersächsischen Isernhagen: Der frühere Handball-Bundestrainer arbeitet seit diesem Schuljahr als Lehrer an einer Gesamtschule bei Hannover und unterrichtet die Fächer Sport, Politik und Wirtschaft.

«Ich möchte gar nicht zu weit in die Zukunft schauen. Aktuell habe ich den Schuleinstieg gut gemeistert, und es macht mir Freude», sagte Prokop der «Sport Bild».

Von 2017 bis 2020 Bundestrainer

Prokop arbeitete nach seiner Spielerkarriere als Handballer bei diversen Clubs in Deutschland. Von 2017 bis 2020 stand er als deutscher Nationaltrainer an der Seitenlinie. Zuletzt war er fünf Jahre lang als Trainer des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf tätig.

Nach seiner Freistellung in Hannover im Januar war für Prokop allerdings noch nicht direkt klar, dass er dem professionellen Handball vorerst den Rücken zukehren werde. «Es gab mehrere Anfragen, und drei davon waren schon sehr detailliert und konkret. Am Ende hat es aber nicht zusammengepasst», sagte der frühere Profi.

Also entschied sich der 47-Jährige für die Bewerbung im niedersächsischen Schuldienst. «Die Schule ist für mich gleichzeitig ein spannendes neues Feld, in dem ich über den Tellerrand schauen und mich weiterentwickeln kann. Mit dieser Entscheidung bin ich aktuell glücklich», sagte Prokop, der 2008 in Hildesheim sein Lehramtsstudium mit dem Master abgeschlossen und anschließend in Magdeburg an der Sportsekundarschule sein zweites Staatsexamen gemacht hatte.

Familie spielte entscheidende Rolle

Eine große Rolle habe bei der Entscheidung auch seine Familie gespielt. «Wir leben seit fünf Jahren hier in Hannover, haben einen tollen Freundeskreis und unsere Kinder mit Schule und Sport ganz stabile und gute Bedingungen», sagte Prokop.

Seine Erfahrungen als Trainer möchte er in seinen neuen Job einbringen. Zwischen dem Lehrer- und dem Trainerberuf gebe es einige Parallelen, besonders die Beziehungsebene mit Menschen sei wichtig. Ein sehr strenger Lehrer sei er aber nicht. «Ich glaube, dass ich einen ganz guten Mix gefunden habe», sagte Prokop.