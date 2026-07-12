Neue Herausforderung Rasgrad
Früherer Bundesliga-Coach Reis wird Trainer in Bulgarien
Thomas Reis
Thomas Reis setzt seine Trainer-Tour im Ausland fort. (Archivbild)
Fabian Strauch. DPA

Zuletzt arbeitete Thomas Reis erfolgreich im türkischen Fußball. Den ehemaligen Schalker und Bochumer zieht es nun zu PFC Ludogorets.

Lesezeit 1 Minute

Rasgrad (dpa) – Der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Reis übernimmt den bulgarischen Fußball-Erstligisten PFC Ludogorets. Wie der Verein aus Rasgrad im Nordosten des Landes mitteilte, leitet der 52-Jährige am Montag sein erstes Training und wird am Dienstag vorgestellt. Die Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Reis soll den entthronten bulgarischen Meister wieder ganz nach oben führen.

Der Ex-Profi führte den VfL Bochum in der Saison 2020/21 in die Bundesliga. Im Herbst 2022 übernahm Reis Schalke 04, musste aber nach rund einem Jahr wieder gehen. Im Sommer 2024 wurde er Coach von Samsunspor und führte den Verein in der Türkei sensationell auf Platz drei sowie in die Conference League. Im Februar dieses Jahres wurde Reis auf Tabellenrang sieben überraschend freigestellt.

© dpa-infocom, dpa:260712-930-374486/1

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