Beim jährlichen «Rhine Clean Up» haben auch in Hessen und Rheinland-Pfalz wieder viele Müllsammler mit angepackt. Dabei machte sich auch das Niedrigwasser bemerkbar.

Mainz (dpa) – Von Plastiktüten bis Metallschrott: Beim diesjährigen «Rhine Clean Up» haben Freiwillige wieder die Ufer des Rheins von Müll befreit – auch in Hessen und in Rheinland-Pfalz. Für besondere Umstände bei der Müllsammelaktion sorgte diesmal das Niedrigwasser der vergangenen Monate. «Wir sind da in Sachen vorgedrungen, die wir in den letzten Jahrzehnten nicht erreicht haben», sagte Initiator Joachim Umbach.

Gefunden wurden etwa einige schwere Eisenteile. Manche steckten so fest im Boden, dass die Helferinnen und Helfer sie nicht herausbekamen, wie Umbach erzählte.

Über 80 Gruppen allein in Rheinland-Pfalz

Bundesweit haben demnach rund 40.000 Teilnehmende mit angepackt, sowohl am Rhein als auch an anderen Flüssen. Das Ziel: Die Ufer saubermachen, damit der Müll gar nicht erst ins Wasser gelangt. Über 300 Tonnen Abfall seien diesmal gesammelt worden.

Wie viele Menschen speziell in Rheinland-Pfalz und in Hessen an der Aktion teilnahmen, konnte Umbach nicht sagen. In Rheinland-Pfalz waren ihm zufolge aber über 80 Gruppen am Start. In Hessen seien es weniger gewesen – wohl unter anderem, weil die hessischen Gruppen schon im Frühjahr besonders aktiv seien.

Die Müllsammelaktion setzt sich aus lokalen Gruppen zusammen, von denen viele auch über den Hauptaktionstag hinweg aktiv sind. Angestoßen werden diese lokalen Initiativen etwa von Kommunen, Schulen, Firmen, Vereinen oder Nachbarschaftsgruppen. «Rhine Clean Up» stellt Mülltüten, Handschuhe, Greifer und Werbematerial bereit. Die Initiative wurde 2018 gestartet.

Studie: Rhein 40-mal so vermüllt wie gedacht

Forschungsergebnisse der Universitäten Bonn und Tübingen haben gezeigt, dass der Rhein die Hilfe der Müllsammlerinnen und -sammler gut gebrauchen kann: Demnach treiben täglich rund 53.000 größere Müllteile im Rhein in Richtung Nordsee. Hochgerechnet seien das bis zu 40 Millionen Teile jährlich. Die Müllbelastung des Rheins sei damit um das 40-Fache höher als bislang angenommen.