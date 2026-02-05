Der Platz und die Tribünen sind vereist: Das Topspiel zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg kann in der Frauenfußball-Bundesliga nicht stattfinden.

Bremen (dpa) – Das Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg fällt an diesem Samstag aus. Wegen des Winterwetters seien der Platz, die Tribünen und die Zuwegungen vereist, teilte der DFB mit. Auch eine Verlegung des Spiels in das Bremer Weserstadion wurde geprüft, sei wegen Vereisungen und Schneeverwehungen aber ebenfalls nicht möglich.

Wann das Duell zwischen dem aktuellen Tabellenvierten Werder und dem Tabellenzweiten Wolfsburg nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest. Der VfL hat einen engen Terminkalender, weil er am 12. und 19. Februar auch noch in den Champions-League-Playoffs gegen den italienischen Meister Juventus Turin antreten muss.